Путин прибыл в Санкт-Петербург на день ВМФ

Президент России Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, чтобы поздравить военнослужащих Военно-морского флота с Днем ВМФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе визита Владимир Путин в режиме видеоконференции наблюдал за учениями в операционных зонах всех флотов России, включая Каспийскую флотилию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выслушает доклады, просмотрит учения и пообщается с военачальниками.

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля под руководством адмирала Александра Моисеева. Они охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийское и Каспийское моря.

25 июля комитет по транспорту Петербурга объявил, что Главный военно-морской парад в 2025 году не состоится. В сообщении комитета уточнялось, что не будет салюта, парада и прохождения колонн водных судов. Как позднее пояснили в Кремле, парад был отменен из соображений безопасности.