Израиль сбросил на Газу муку, сахар и консервы

ЦАХАЛ возобновил воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу. Он сбросил на сектор семь посылок с продовольствием: мукой, сахаром и консервами. Доставку осуществили в координации с международными организациями под руководством Минобороны Израиля, говорится в заявлении армии страны.

Палестинские источники подтвердили Reuters, что посылки были доставлены в северную часть Газы. Израильские военнослужащие подчеркнули, что, несмотря на оказание помощи людям, «боевые действия в секторе Газа не прекратились», и будут длиться до тех пор, пока Израиль не вернет всех заложников и не разгромит движение «Хамас».

Сейчас, по данным гуманитарных организаций, от массового голода страдают 2,2 млн жителей сектора, отмечает Reuters. Израильские власти считают эти заявления несправедливыми. «Это ложная кампания, проводимая "Хамасом". Ответственность за распределение продовольствия среди населения Газы лежит на ООН и международных организациях по оказанию помощи. Поэтому ожидается, что ООН и международные организации повысят эффективность распределения гуманитарной помощи»,— заявили в ЦАХАЛ.

В марте Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу. В правительстве страны заявляли, что такое решение было принято, поскольку боевики «Хамаса» захватывают большую часть гуманитарной помощи. В мае поставки были возобновлены, однако представители Евросоюза начали утверждать, что Израиль все равно делает недостаточно для жителей сектора.