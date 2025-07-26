Почти 70% покупателей в Петербурге и Ленобласти отдают предпочтение местным товарам

Жители и гости Петербурга и Ленинградской области все больше стали отдавать предпочтение локальным продуктам. По подсчетам аналитиков сети гипермаркетов «О’КЕЙ», 68% покупателей считают товары местных производителей более качественными. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в разгар туристического сезона (май-сентябрь) продажи локальной продукции в Петербурге и Ленобласти растут на 10-15%. В топ наиболее популярных товаров входят местные сыры, рыба и десерты, которые связаны с историей города.

«Гости города охотятся за сельдью по-царски, пирожными "Ленинградский набор", фруктовым мармеладом и зефиром. В топ по количеству продаж в 2025 году вошли также молочная продукция и кондитерские изделия»,— рассказали в пресс-службе сети.

Отмечается, что туристы не теряют интереса и к гастрономическим символам Северной столицы. В первой половине 2025 года продажи готовой корюшки, пышек, пожарских котлет и творожных сырников выросли на 12% (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го).

По данным опроса, каждый третий турист стремится попробовать как можно больше местных деликатесов. Жители Петербурга и Ленобласти в основном закупаются у региональных производителей базовыми продуктами — самыми востребованными в 2025 году стали мясо и колбасные изделия, молочная продукция, овощи и зелень, а также варенье и джемы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рост интернет-торговли в Петербурге за первые 5 месяцев 2025 года составил 38%.

Дарья Астанина