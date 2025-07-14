Рост интернет-торговли в Петербурге за первые 5 месяцев 2025 года составил 38%

За первые пять месяцев 2025 года рост интернет-торговли в Петербурге составил 38%, ее объем достиг 278 млрд рублей. Доля онлайн-канала в общей сумме розничных продаж увеличилась с 18,1% до 23%. Об этом «Деловому Петербургу» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На первом месте по тратам оказалась категория «Продукты питания». На доставку продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов приходится 27% от общего объема онлайн-продаж (75 млрд руб.). На втором месте — товары для дома и мебель (16,5%, 46 млрд руб.). Далее идут одежда и обувь (11,5%, 32 млрд руб.), электроника и бытовая техника (10,4%, 29 млрд руб.), а также автозапчасти и автоаксессуары (5,4%, 15 млрд руб.).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы с начала года заказали товаров в интернете на 163,5 млрд руб.

Дарья Астанина