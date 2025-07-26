В Россию завезли рекордное количество персиков из Грузии

Грузия экспортировала в Россию 2,9 тыс. т персиков и нектаринов за первое полугодие 2025 года. Это рекордный показатель, утверждает ТАСС. Общая стоимость поставок составила $3,6 млн.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, наименьший объем экспорта за последние четыре года был зафиксирован в 2022 году. Тогда в Россию было поставлено лишь 466,9 т фруктов, хотя в 2021 году поставки впервые превысили 1 тыс. т и достигли 2,1 тыс. т.

В 2023 году с января по июнь в Россию было экспортировано 1,1 тыс. т грузинских персиков. За тот же период 2024 года поставки составили 2,1 тыс. т на сумму $2,4 млн.

Всего за первое полугодие 2025 году Грузия поставила на внешний рынок 3,1 тыс. т персиков на сумму $3,8 млн. Это на 24,2% больше, чем в 2024-м году. Грузия экспортировала фрукты в Армению (213,7 т) и Белоруссию (20 т).

Как сообщали в Субтропическом научном центре РАН, непогода весной не повлияла на урожай персиков, алычи и слив в Сочи, а в Геленджике с 49 га садов планируют собрать более 200 т персиков.