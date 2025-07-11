В Геленджике планируют собрать более 200 тонн урожая персиков

В 2025 году в Геленджике с 49 га садов планируют собрать более 200 т персиков, сообщили в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крупнейший производитель — совхоз «Архипо-Осиповский» — рассчитывает на урожай в 60-70 т. Предприятие ежегодно расширяет посадки на 20 га, а в прошлом году получило 6,6 млн руб. краевых субсидий на закладку новых садов.

Хотя сельхозугодья занимают всего 5% территории курорта (6,1 тыс. га), отрасль демонстрирует устойчивый рост. Под садами занято 605 га, под виноградниками — почти 595 га. Только в прошлом году было высажено 100 га новых виноградных лоз.

С 2016 года предприятия АПК Геленджика получили 149,3 млн руб. субсидий на закладку садов, модернизацию хранилищ и покупку оборудования. Уже подготовлены участки под новые 300 га садов.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в 2025 году в ряде районов Краснодарского края на протяжении более полугода сохранялся устойчивый дефицит осадков. Нехватка влаги может отразиться на качестве и объеме урожая.