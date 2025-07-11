Непогода весной не повлияла на урожай персиков, алычи и слив в Сочи

В Субтропическом научном центре Российской академии наук сообщили, что урожай персиков, нектаринов, сливы и алычи в этом сезоне признан хорошим, несмотря на неблагоприятные погодные условия в конце весны, пишет ТАСС. Научное учреждение завершило сбор и приступило к анализу качества плодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе центра, поздние весенние заморозки стали испытанием для садов в приморской зоне Краснодарского края. Холод повредил цветки и завязи на ряде плодовых культур, особенно на раннеспелых сортах. Ситуацию осложнили частые туманы в период цветения, которые не только снижали температуру воздуха, но и мешали работе пчел, что в итоге сказалось на уровне опыления.

Тем не менее на опытных участках Субтропического НИЦ РАН удалось собрать стабильный урожай. Следующим этапом работы станет биохимический анализ состава плодов, а также проведение исследований по выбору наиболее эффективных технологий хранения и переработки для каждого сорта и гибрида. Завершением кампании традиционно стала дегустационная оценка коллекционных сортов — процедура, позволяющая выделить образцы с наилучшими вкусовыми характеристиками.

В центре подчеркнули, что этот сезон еще раз продемонстрировал необходимость продолжения селекционной и агротехнологической работы, направленной на адаптацию садов юга страны к нестабильным климатическим условиям. По мнению специалистов учреждения, устойчивость культур к погодным колебаниям и применение современных подходов в садоводстве становятся основой для получения стабильных урожаев в будущем.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте по итогам 2025 года прогнозируется незначительное увеличение урожая субтропических фруктов и ягод. Темпы роста относительно предыдущего сезона составят до 103%, что связано с продолжающимся формированием садов, заложенных в последние годы.

Мария Удовик