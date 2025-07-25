Google Ireland грозит по 65 млрд рублей за каждый иск в суде США

Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited пытаться помешать банкротству российского ООО «Гугл» в суде США. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на определение суда. За каждый иск с ирландского офиса корпорации могут взыскать по 65 млрд руб.

Из решения суда следует, что ирландский офис корпорации продолжил разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, несмотря на уже действующий запрет. Исполнение судебных актов иностранного арбитража до рассмотрения дела по существу приведет к убыткам для ООО «Гугл». Компания фактически лишится возможности осуществлять законную деятельность по банкротству, говорится в документе.

Заявление о запрете продолжать тяжбу в США подала АНО «ТВ-Новости» (юрлицо телеканала Russia Today), которая находится под санкциями США и является кредитором ООО «Гугл». Арбитражный суд Москвы вынес положительное решение в мае. Он постановил, что российское законодательство предусматривает лишь компетенцию российских арбитражных судов рассматривать дела о банкротстве.