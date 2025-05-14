Google Ireland запретили мешать банкротству российского «Гугл» в суде США

Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния в США, направленные на ограничение действий и полномочий конкурсного управляющего банкротящегося российского ООО «Гугл». Заявление об этом подало АНО «ТВ-Новости» (юрлицо телеканала Russia Today), которое находится под санкциями США и является кредитором ООО «Гугл».

Дело в том, что по требованию Google Ireland американский суд 27 января вынес приказ о временном запрете конкурсному управляющему ООО «Гугл» предпринимать действия в поддержку претензий по соглашениям Google Reseller или направленные на ограничение деятельности Google Ireland. Целью американского процесса, как считает «ТВ-Новости», было помешать управляющему ООО «Гугл» оспаривать предбанкротные сделки компании и привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Кроме того, решения американского суда могли поставить под сомнение возможности АНО как кредитора банкрота. Google Ireland, в свою очередь, считала АНО ненадлежащим заявителем и ссылалась на отсутствие компетенции российского суда по этому вопросу. Кроме того, юристы Google Ireland заявляли о неправомерно широком характере испрашиваемого антиискового запрета.

Но Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования «ТВ-Новостей», запретив Google Ireland продолжать тяжбу в США. Опубликованное 13 мая решение обосновано тем, что «введение иностранными государствами ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении российских лиц поражает их в правах как минимум репутационно и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами».

Ссылки Google Ireland на чрезмерную широту антиискового запрета суд отклонил, подчеркнув, что российское законодательство предусматривает исключительную компетенцию российских арбитражных судов рассматривать банкротные дела и обособленные споры по ним, включая оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности. В случае нарушения этого запрета с Google Ireland будет взыскан 1 млрд руб.

Диана Лисунова