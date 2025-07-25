Бастрыкин поручил разобраться с проблемным апарт-отелем на Товарищеском проспекте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав дольщиков строящегося комплекса «Avenue Apart на Дыбенко», сообщает городское следственное управление СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Возведение апарт-отеля на Товарищеском проспекте начали еще в 2017 году, однако, несмотря на фактическое завершение работ около трех лет назад, в эксплуатацию комплекс еще не ввели.

В частности, не выполнено подключение к коммуникациям, прилегающая территория не благоустроена. Объект фактически находится в заброшенном состоянии, из-за чего его конструкции стали разрушаться.

Многочисленные обращения дольщиков в компетентные органы результатов не принесли. Господин Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-генерального директора ООО «Корпорация Мегаполис» Екатерину Саулину и бывшего заместителя директора по правовым вопросам компании Жаннету Новикову приговорили к семи годам тюрьмы за обман дольщиков.

Андрей Маркелов