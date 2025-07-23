Суд приговорил двух петербурженок к 7 годам тюрьмы за обман дольщиков

Экс-генерального директора ООО «Корпорация Мегаполис» Екатерину Саулину и бывшего заместителя директора по правовым вопросам компании Жаннету Новикову приговорили к семи годам тюрьмы за обман дольщиков. Сумма ущерба составила почти 460 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Их признали виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода). В 2011 году Саулина вступила в сговор с Новиковой для совершения мошеннических действий. Подсудимые разработали план по хищению денежных средств граждан, желающих приобрести квартиры в многоквартирном жилом доме в деревне Лаголово в Ленобласти, и тех, кто желал улучшить жилищные условия за счет покупки квартир в малоэтажных домах в Полянском сельском поселении.

«Корпорация Мегаполис» вела строительство первого дома, остальные объекты возводило ООО «Мегаполис Развитие», его также возглавляла Екатерина Саулина. Фигурантки в МИФНС зарегестрировали ЖСК «Лаголово», ЖСК «Кирккоярви», ЖСК «Нева Парк», вошли в состав учредителей, распределили между собой доли, назначили председателями лиц, подконтрольных им, которые ничего не знали о преступных намерениях женщин. У подсудимых была возможность выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции для последующего использования реквизитов и банковских счетов кооперативов для привлечения денежных средств физических лиц посредством заключения договоров о порядке оплаты паевого взноса и предоставления помещения.

До 2017 года Саулина и Новикова не использовали привлеченные деньги для строительства объектов, завладели ими и обналичили. Их действия нанесли ущерб почти на 460 млн рублей. Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима в течение семи лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге приговорил менеджера фирмы к восьми годам за мошенничество с путевками.

Татьяна Титаева