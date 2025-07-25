Два воронежских полицейских получили сроки за взятки и превышение полномочий

Павловским районным судом вынесен приговор бывшему командиру роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области 43-летнему Евгению Лещенко и бывшему командиру взвода той же роты 42-летнему Дмитрию Ткачеву. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и получении должностным лицом взятки в виде денег за общее попустительство по службе, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщила прокуратура Воронежской области.

Судом установлено, что в период с августа 2019 года по февраль 2021 года Лещенко и Ткачев оказывали содействие своим знакомым, чтобы они избежали привлечения к административной ответственности за различные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения путем дачи незаконных указаний подчиненным сотрудникам о принятии необходимых решений.

Также полицейские получили в качестве взятки более 2,1 млн руб. от подчиненных инспекторов за непринятие к ним мер ответственности в случае совершения нарушений при осуществлении своей служебной деятельности на вверенных участках местности на федеральной трассе М-4 «Дон».

С учетом позиции представителя прокуратуры района суд назначил Лещенко наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы, Ткачеву — восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, обоим виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 4,3 млн руб. каждому с лишением права занимать должности на государственной службе, включая службу в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок пять лет. Оба лишены звания «капитан полиции».

Также судом конфисковано в доход государства 2,1 млн руб., эквивалентно размеру взяток. Наложен арест на автомобиль, принадлежащий Ткачеву и жилые помещения, принадлежащие Лещенко.

Вчера замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО до 20 сентября сотрудника ОВД по Белгородской области Александра Селиванова. Его обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza.

Ульяна Ларионова