Дело об убийстве командира батальона «Арбат» переквалифицировали на теракт

Следственный комитет переквалифицировал дело об убийстве командира батальона «АрБат» Армена Саркисяна в подмосковном ЖК «Алые паруса» на статью о теракте. Об этом в интервью интервью газете «Комсомольской правде» рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Максим Денисов.

По версии следствия, преступление исполнил «этнический криминалитет» по заказу властей Украины. Установлено, что один из сообщников привез противопехотную мину со специальным взрывателем в виде пластида. Бомбу взорвали дистанционно. Сразу после взрыва один подозреваемый уехал из России, судебное производство по нему проходит заочно. Еще пятерых человек задержала ФСБ.

Армена Саркисяна убили в феврале этого года. Вместе с ним погиб охранник основателя «АрБата» и предполагаемый подрывник. Пострадали три человека. До переквалификации дело расследовали по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. В марте правоохранительные органы возбудили дело о незаконной миграции после теракта, так как смертник купил разрешение на проживание в России.

Подробнее о том, кто такой Армен Саркисян и чем известен его батальон,— в материале «Ъ».

Никита Черненко