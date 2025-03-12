При расследовании взрыва в ЖК «Алые паруса» завели дело о незаконной миграции

Следователи завели уголовное дело об организации незаконной миграции в ходе расследования взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. В результате взрыва 3 февраля погиб основатель добровольческого батальона «АрБат» и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, незаконно купил документы с разрешением проживать в России. Максимальное наказание по статье об организации незаконной миграции (322.1 УК) — до семи лет лишения свободы.

Покушение на Армена Саркисяна совершили при помощи армейской мины МОН-50. Предполагаемый подрывник погиб на месте. Мотивы преступника неизвестны. Уголовные дела также расследуются по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК).

Подробнее о том, кто такой Армен Саркисян и чем известен его батальон,— в материале «Ъ».