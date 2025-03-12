Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» купил разрешение на проживание в РФ

Гражданин, устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно незаконным образом купил документы с разрешением проживать в России. Об этом сообщили «РИА Новостям» в правоохранительных органах. В результате взрыва 3 февраля погиб основатель добровольческого батальона «АрБат» («Армянский батальон») и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян.

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России»,— рассказал собеседник агентства.

Покушение на Армена Саркисяна совершили при помощи армейской мины МОН-50. Предполагаемый подрывник погиб на месте. Мотивы преступника неизвестны. Ранее сообщалось, что вместе с господином Саркисяном погиб его охранник, а также были ранены три человека. Уголовные дела расследуются по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Подробнее о том, кто такой Армен Саркисян и чем известен его батальон,— в материале «Ъ».