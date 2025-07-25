За семь лет оператора платных парковок в Воронеже оштрафовали на 19,9 млн

19,9 млн руб. составила сумма штрафов, наложенных на ООО «Городские парковки» (входит в «Росатом») — оператора 5,6 тыс. платных паркомест в Воронеже — с декабря 2017 года, когда было заключено концессионное соглашение. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На середину июля концессионер был должен 2,9 млн руб. штрафов. 2,6 млн руб. задолженности приходится на санкции, наложенные в 2024 году, 288,6 тыс. руб. — начислено в 2025-м.

В первой половине этого года межведомственная комиссия, в которую входят представители управлений транспорта и дорожного хозяйства городской администрации, а также управ Центрального и Ленинского районов, проверяла работу концессионера 11 раз.

В начале июля контрольно-счетная палата Воронежа сообщила о нарушениях условий документа и федерального закона «О концессионных соглашениях».

По данным контролирующего органа, концессионер своевременно не обновляет разметку парковочных мест и недостаточно хорошо их убирает. Не утвержден реестр парковок общего пользования, из 20 паркоматов четыре не работают, 78% парковочного пространства не охвачено видеонаблюдением.

Руководителю управления транспорта Михаилу Шацких и исполняющему обязанности главы управления дорожного хозяйства мэрии Ивану Селиверстову КСП рекомендовала провести инвентаризацию парковочных мест, разметки, дорожных знаков, информационных табличек.

При этом, по мнению КСП, управление транспорта должно предъявить ООО «Городские парковки» требование об оплате неустойки, а также разработать и утвердить порядок учета мнения собственников многоквартирных домов, рядом с которыми расположены парковки.

«Разработка соответствующего нормативно-правового акта запланирована, вопрос находится на стадии проработки»,— сообщили в «Ъ-Черноземье» в мэрии.

ООО «Городские парковки» — оператор платного парковочного пространства в Белгороде и Воронеже. Также у него есть контракт на сервисное и техническое обслуживание парковок в Курске. Сначала компания принадлежала Федору Жерновому, в конце 2022 года долю в 75% купила структура госкорпорации «Росатом».

В середине 2024 года депутаты Воронежской городской думы предлагали расторгнуть концессионное соглашение.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь