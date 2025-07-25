Суд отправил под домашний арест заммэра Химок Ирину Жданкину

Тверской районный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест заместителя главы городского округа Химки Ирину Жданкину. Ее обвинили в получении взятки, сообщила пресс-служба судов столицы.

Вчера сообщалось, что силовики проводят обыски в химкинской мэрии и проводят следственные действия с госпожой Жданкиной. Telegram-канал Shot утверждал, что была задержана подчиненная заммэра — начальница управления по вопросам развития территорий и инвестициям Евгения Янченко.

В прошлом месяца объявили в розыск бывшего замглавы городского округа Николая Минаева. Позднее его заочно арестовали. Фигуранту вменяют получение взяток на сумму свыше 6 млн руб.

Никита Черненко