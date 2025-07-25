Трамп назвал «очень плохими» итоги переговоров Израиля и «Хамаса» по Газе

Переговоры по соглашению о прекращении огня и освобождению заложников в секторе Газа между Израилем и «Хамасом» прошли очень плохо. С такой оценкой выступил президент США Дональд Трамп, заявив, что палестинское движение «Хамас» не планировало заключать соглашение о прекращении огня.

«Все было слишком плохо. На самом деле, "Хамас" не хотело заключать сделку. Похоже, они хотят своей гибели»,— сказал американский лидер журналистам (цитата по AFP).

«Речь дошла до последних заложников,— отметил он, — они знают, что произойдет после того, как вы получите последних заложников». «Именно из-за этого они не хотели заключать сделку»,— добавил президент.

6 июля «Хамас» и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. В минувший четверг в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль и США отозвали переговорные группы из Дохи для консультаций после получения ответа от «Хамаса» по последнему проекту соглашения, предложенному посредниками. Посланник президента США Стив Уиткофф тогда же заявил, что позиция «Хамаса» свидетельствует о нежелании заключать соглашение.

Анастасия Домбицкая