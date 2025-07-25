Ленобллесу передали новые колесные бульдозеры для тушения лесных пожаров

Парк лесопожарной техники Управления лесами Ленинградской области (Ленобллес) пополнился двумя колесными бульдозерами с навесным оборудованием. О передаче ведомству новой спецтехники 25 июля сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передача Управлению лесами Ленинградской области (Ленобллес) новых колесных бульдозеров с навесным оборудованием для тушения лесных пожаров в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Передача Управлению лесами Ленинградской области (Ленобллес) новых колесных бульдозеров с навесным оборудованием для тушения лесных пожаров в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Специальные тракторы могут доставлять технику и людей в труднодоступные места для тушения лесных возгораний. Они работают по кромке пожара: расчищают завалы, прокладывают заградительные лесопожарные полосы — снимают полностью растительность, чтобы огонь не пошел дальше.

При этом в пожарное затишье бульдозеры занимаются профилактикой — прокладывают технологические дороги и минерализованные полосы, уточняется в сообщении регионального правительства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лесничествам Ленобллеса в торжественной обстановке также передали 31 новую патрульную машину УАЗ повышенной проходимости, пикап, квадроцикл и вездеход.

Андрей Цедрик