Лесничествам «Ленобллес» передали в пользование новую специализированную технику

Во вторник, 15 июля, лесничествам «Ленобллес» в торжественной обстановке передали 31 новую патрульную машину УАЗ повышенной проходимости, а также пикап, квадроцикл и вездеход. Спецтехнику показали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, все транспортные средства — отечественного производства. «Я уверен, что эта техника будет вам в помощь»,— заявил господин Дрозденко, обращаясь к представителям лесничеств.

В правительстве Ленобласти сообщили, что за последние 10 лет парк лесопатрульной и лесопожарной техники в регионе был обновлен практически полностью. За это время приобретено 683 единицы автотранспорта и оборудования на сумму 837 млн рублей. Программа модернизации отрасли является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленинградская область выполнила план по лесопосадкам 2025 года. На территории региона в этом сезоне было высажено 4,5 тыс. гектаров леса.

Андрей Цедрик