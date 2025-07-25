Таиланд ввел военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей

Власти Таиланда ввели военное положение в восьми районах двух провинций на границе с Камбоджей, сообщила тайская газета The Nation. Речь идет о семи районах в провинции Чантабури и одном — в Трате. Власти королевства заявили о необходимости развернуть военные силы «для защиты страны от внешних угроз».

«Эти действия необходимы для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда»,— говорится в заявлении командования пограничной обороны. Решение вступает в силу немедленно.

Противостояние между юго-восточными государствами обострилось 24 июля. Армия Таиланда заявила об обстрелах со стороны Камбоджи и ответила артиллерийским огнем. Затем королевство ударило по военным объектам на территории Камбоджи с применением F-16. По данным Минздрава Таиланда, в королевстве погибли не менее 16 человек, в основном мирные жители. Власти Камбоджи заявляли об одном погибшем и пяти пострадавших.

О реакции мировых СМИ на конфликт — в материале «Ъ» «“Безопасно ли ехать в Таиланд или Камбоджу?”».