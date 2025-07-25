МВД отказалось от идеи менять механизм допуска к вождению пожилых людей

Глава МВД Владимир Колокольцев исключил из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения пункт о пересмотре правил допуска для водителей старше 60 лет. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Проект был опубликован для обсуждения 11 июля. В документе перечислены проблемы в области безопасности движения, которые нужно будет решать до 2036 года. Одной из них авторы стратегии обозначили пожилых водителей, которые стали чаще попадать в аварии. С 2017 по 2024 год число таких ДТП увеличилось на 25%. МВД предлагало подумать над «адаптацией» лиц старшего поколения к участию в движении и над «совершенствованием механизмов определения их пригодности к участию в движении». Конкретных мер или ограничений не предлагалось.

После появления проекта стратегии СМИ активно обсуждали этот пункт документа. Из текста его уберут с «учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения», заявила Ирина Волк. Обновленную версию стратегии МВД еще не опубликовало. «Работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена»,— заявила госпожа Волк.

Подробнее о стратегии — в материале «Ъ» «Борьба с авариями выехала на президентский уровень».

Полина Мотызлевская