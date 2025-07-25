Королю подобрали ручки Паркера

Основным претендентом на роль следующего соперника короля супертяжелого веса Александра Усика, в субботу, 19 июля, вернувшего себе статус абсолютного чемпиона мира, кажется, стал новозеландец Джозеф Паркер. Именно с ним обязала встретиться украинца Всемирная боксерская организация (WBO), одна из четырех структур, чьими званиями тот владеет. Паркер примечателен прежде всего извилистостью карьеры: в прошлом десятилетии он выиграл титул, потом потерял его, казалось навсегда уйдя в тень, но неожиданно снова превратился в готового драться на топовом уровне бойца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря серии из шести побед подряд, в том числе над топовыми боксерами, Джозеф Паркер стал претендентом на звание абсолютного чемпиона мира

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Благодаря серии из шести побед подряд, в том числе над топовыми боксерами, Джозеф Паркер стал претендентом на звание абсолютного чемпиона мира

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Всемирная боксерская организация объявила о том, что назначила Александру Усику обязательную защиту своего титула. Он один из четырех наряду с титулами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые принадлежат выдающемуся украинскому боксеру, еще не допускавшему осечек в профессиональной карьере. Полную коллекцию престижных поясов он впервые получил в прошлом году, одолев британца Тайсона Фьюри. Потом по причинам бюрократического характера расстался с титулом IBF, но в минувшую субботу, 19 июля, вернул его вместе со статусом абсолютного чемпиона, нокаутировав в пятом раунде состоявшегося в Лондоне боя соотечественника Фьюри Даниэля Дюбуа.

WBO обязала Александра Усика драться со своим временным чемпионом Джозефом Паркером.

Она предоставила сторонам стандартный 30-дневный срок на достижение договоренности по условиям поединка. Если к компромиссу не удастся прийти, будут назначены торги за право организовать матч.

На самом деле эта новость еще не означает, что в своем следующем бою Усик непременно пересечется с Паркером. В последнее время ведущие боксеры легко игнорируют подобные требования, несмотря на то что за отказ выполнять их предусмотрена формально жестокая санкция в виде лишения пояса. Тот же Усик потерял звание IBF как раз из-за того, что отказался проводить обязательную защиту, предпочтя ей куда более выгодный в имиджевом и финансовом планах декабрьский матч-реванш против Фьюри. Но в данном случае, кажется, речь все-таки идет о приоритетном для украинца варианте.

Имя Джозефа Паркера с самого начала фигурировало в шорт-листе кандидатов на участие в бою против Александра Усика. А все медиаресурсы обратили внимание на то, что новозеландец присутствовал практически на всех мероприятиях, связанных с поединком Усика против Даниэля Дюбуа. К тому же с Паркером работает тот же менеджер, что с обоими предыдущими оппонентами чемпиона, Фьюри и Дюбуа,— Фрэнк Уоррен. А с ним представители Усика достаточно легко находили общий язык.

Джозеф Паркер — персонаж, примечательный прежде всего извилистостью карьеры.

Первый взлет в ней состоялся еще в середине прошлого десятилетия, когда он был совсем молод. Паркер взял верх над несколькими сильными противниками вроде Карлоса Такама и Александра Димитренко, и WBO подарила ему возможность драться за чемпионский титул, которой новозеландец воспользовался. Он добыл его, справившись в 2016 году с Энди Руисом в чрезвычайно упорном поединке. Затем Паркер дважды отстоял титул, но эти успехи не слишком повысили его популярность. Дело в том, что на пути у него вставали крайне скромно котировавшиеся бойцы, которых никогда не относили к верхнему эшелону,— румын Рэзван Кожану и британец Хьюи Фьюри.

С настоящей суперзвездой Джозеф Паркер пересекся после них. В поединке с Энтони Джошуа за три чемпионских титула — WBO, WBA и IBF — он выглядел неплохо, но превосходство британца в классе ощущалось чересчур явно. На всех трех судейских картах у него был колоссальный перевес. Вскоре Паркер уступил еще одном боксеру из Великобритании — Диллиану Уайту, и о нем как об охотнике за престижными поясами забыли.

Как выяснилось, напрасно, потому что после серии удачных боев WBO, словно испытывающая какую-то особенную симпатию к Джозефу Паркеру, свела его с очередным британским бойцом Джо Джойсом в матче за свой вакантный титул. Паркер в том поединке пропустил более 300 ударов и в 11-м раунде очутился в нокауте, который вроде бы уже окончательно уничтожил для него перспективы бороться за место в элите.

И опять он чудесным образом смог пережить потрясение, одержав серию побед, в том числе над бывшим чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером и рассматривавшимся как вероятный претендент на чемпионское звание китайцем Чжан Чжилэем. В феврале этого года Джозеф Паркер, уже награжденный поясом временного чемпиона WBO, должен был драться с владельцем звания IBF Даниэлем Дюбуа. Однако Дюбуа внезапно отказался от выступления прямо перед шоу, сославшись на болезнь, и вместо него Паркеру пришлось биться с не имевшим времени на подготовку конголезцем Мартином Баколе. С Баколе новозеландец разделался меньше чем за два раунда.

Алексей Доспехов