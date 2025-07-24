Вмешивающиеся единоборства

Новый мощный игрок, который появился весной на рынке профессионального бокса в результате заключения соглашения о партнерстве между инвесторами из Саудовской Аравии и структурой, контролирующей основные промоушены в смешанных единоборствах и реслинге — UFC и WWE, пытается провести революцию в сфере его контроля. Она может случиться благодаря внесению радикальных поправок в так называемый «Акт Мохаммеда Али», фиксирующий правила поведения участников рынка. Главное из них — это разрешение создавать так называемые Объединенные боксерские организации (UBO), не зависящие от «классических», в настоящее время санкционирующих бои и изменения в рейтинге, что приведет, по сути, к формированию полузакрытой боксерской лиги. Именно эту модель использует UFC в подведомственном ей жанре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саудовский советник при королевской канцелярии Турки Аль-Шейх с главой UFC Даной Уайтом во время церемонии взвешивания бойцов UFC 306 в Эр-Рияде, 13 сентября 2024 года, Лас-Вегас, штат Невада

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images Саудовский советник при королевской канцелярии Турки Аль-Шейх с главой UFC Даной Уайтом во время церемонии взвешивания бойцов UFC 306 в Эр-Рияде, 13 сентября 2024 года, Лас-Вегас, штат Невада

Фото: Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images

В Конгресс США поступил законопроект, авторами которого являются республиканцы Брайан Джек и Шарис Дэвидс. Новость о нем стала большим событием для американских медиаресурсов, освещающих спортивную отрасль, по вполне понятным причинам. В законопроекте речь идет о внесении первых серьезных поправок в закон, названный именем главной легенды в истории бокса Мохаммеда Али.

«Акт Али» был принят в начале века в ходе расширения и детализации появившегося за несколько лет до этого Закона о защите профессиональных боксеров.

Он является единственным законодательным актом, регулирующим отношения в виде спорта на территории США. А его возникновение связывали со спецификой бокса, в котором происходило множество скандалов и криминальных или полукриминальных историй. Они были связаны с многочисленными жалобами спортсменов на мошенничество со стороны менеджеров и промоутеров, на манипулирование позициями в рейтинге, коррупцию в судействе и другие нарушения, а также на опубликованные рядом изданий расследования, подтверждающие их правоту. Согласно им, страдали от беспредела на рынке даже суперзвезды вроде чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса.

«Акт Али» установил ряд важнейших правил действий в сегменте. Скажем, он запретил совмещение функций менеджера (то есть фактически агента спортсмена) и промоутера (человека, занимающегося устройством поединков для него) и гарантировал раскрытие деталей финансовых условий контрактов для участников поединков. Долгое время «Акт Али» не подвергался критике и созданная им система считалась близкой к идеальной. Однако законопроект, внесенный Брайаном Джеком и Шарис Дэвидс и поддержанный Ассоциацией боксерских комиссий и единоборств и вдовой Мохаммеда Али, скончавшегося в 2015 году, Лонни Али, предполагает имплементацию радикальных изменений.

Госпожа Дэвидс и госпожа Али, объясняя смысл поправок, акцент делали в основном на тех, которые касаются дополнительной защиты интересов боксеров.

Это, к примеру, установление минимального лимита оплаты их труда в $150 за раунд и улучшение условий страхования здоровья. Но на самом деле в информационный хит превратилась поправка, предполагающая возможность возникновения так называемой Объединенной боксерской организации, которая и должна обеспечить в том числе такую защиту. В случае ее одобрения на рынке может произойти настоящая революция.

В настоящий момент он имеет достаточно сложное устройство и состоит из множества элементов. Но центральными выглядят все-таки структуры, которые отвечают за распределение чемпионских поясов, рейтинги и санкционируют титульные бои, взаимодействуя с менеджерами, промоутерами, инвесторами и спортивными комиссиями штатов. Основных — четыре: это Всемирный боксерский совет (WBC), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO). Их звания позиционируются как звания полноценных чемпионов мира.

UBO, исходя из текста законопроекта, выступает альтернативой им. Собственно, она будет сочетать все функции, сейчас принадлежащие разным органам и персонам. Законопроект предусматривает, что боксеры будут подписывать контракт с UBO, которая после этого возьмет на себя ответственность за развитие их карьеры внутри полузакрытой лиги, наполняя ее боями, перемещая бойцов в рейтинге, награждая гонорарами и званиями и проводя антидопинговые мероприятия. Эта модель копирует ту, что использует основной промоушен в смешанных единоборствах, резко прибавивших в востребованности за минувшие четверть века и уже очутившихся в этом смысле примерно на одном уровне с боксом, несмотря на исключительную молодость: как вид с более или менее четкими правилами и структурой MMA созрели лишь в нулевые. Впрочем, ни ESPN, ни СNN, ни остальные ресурсы, заинтересовавшиеся законопроектом, не сомневаются, что UFC как раз и стоит за ним.

Первые сообщения о готовящихся поправках в «Акт Али» датированы серединой весны. Они были связаны с приходом на боксерский рынок нового очень мощного игрока — TKO Boxing.

Он родился как партнерство Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, уже давно проводящего топовые поединки и возложившего на себя функции инвестора, и его руководителя Турки Аль аш-Шейха с американской TKO Group Holdings. Она объединяет UFC и WWE, основной промоушен в реслинге. TKO Boxing стартует в сентябре с боя исключительного статуса. В нем за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) будут драться два выдающихся боксера — мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд. Главой структуры назначен президент UFC Дейна Уайт, а в ее среднесрочных и долгосрочных планах — уплотнение календаря мероприятий и регулярное проведение топовых боев с участием как состоявшихся, так и восходящих звезд. При этом и Дейна Уайт, и Турки Аль аш-Шейх неоднократно давали понять, что недовольны эффективностью функционирования сложившейся системы регулирования профессионального бокса — допустим, огромными перерывами в выступлениях некоторых элитных боксеров и странными трансформациями рейтинга.

Еще жестче на этот счет, представляя законопроект в интервью, высказался Брайан Джек. На его взгляд, «бокс в Америке умирает». Конгрессмен, уточняя свою позицию, указал на падающие показатели трансляций pay-per-view и общее «снижение объема инвестиций» в вид. При этом очевидно, что у законопроекта будет и немало оппонентов — в первую очередь менеджеров из «традиционных» структур, привыкших регулировать рынок старыми методами. Так, президент WBO Густаво Оливьери заявил, что «абсолютный контроль» по лекалам MMA — «контроль над бойцами, рейтингами, дорогой к титулу» — выльется в «потерю независимости» спортсменов и только ухудшит в конечном счете условия их работы. На его взгляд, необходимо сохранить баланс и конкуренцию между деталями конструкции.

Алексей Доспехов