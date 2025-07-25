Турция выдала России застройщика нижегородского ЖК «Новинки Smart City»

Из Турции в Россию экстрадировали россиянина, которого обвиняют в хищении средств дольщиков при реализации крупных проектов по строительству жилья. По данным МВД РФ, в 2012–2017 годах фигурант и его сообщники присвоили около 600 млн руб., а участники долевого строительства лишились приобретенного жилья.

В 2017 году следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении полномочий, присвоении средств и легализации преступных доходов. Обвиняемый скрылся за пределами России. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2017 года обвиняемый был объявлен в международный розыск.

На кадрах оперативной съемки видно, что силовики ведут к самолету бывшего председателя совета директоров группы компаний «Квартстрой» Александра Делиса. Он был задержан в мае 2025 года на Кипре. После этого его доставили в Стамбул, чтобы передать России.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области компания «Квартстрой» занималась строительством жилых комплексов «Новинки Smart City», «На Гончарова», «Квартал “Европейский”» и «Университетский». После того, как компания бросила эти проекты, только в ЖК «Новинки Smart City» насчитывалось около 1,8 тыс обманутых дольщиков.

В 2018 году Александр Делис был включен в составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список российских предпринимателей, которые находятся в розыске и готовы добровольно вернуться в Россию, если им не будет грозить уголовное преследование.

Андрей Репин