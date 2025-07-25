В Севастополе арестованы 23 гектара виноградника «Чоргун»

В начале июля Арбитражный суд Севастополя арестовал по запросу прокуратуры 23,1 га, на которых расположен виноградник «Чоргун». Часть его территории попадает в охранную зону реки Уппы и озера Кучки, следует из материалов дела, с которыми ознакомился «Ъ».

Виноградник «Чоргун» принадлежит компании AYA Organic Wine. В ее собственности на полуострове также находятся винодельческий комплекс и еще два виноградника — «Тенистое» и «Кировское». Согласно оценке руководителя WineRetail Александра Ставцева, стоимость 1 га в Севастополе может превышать 15 млн руб.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев рассказал «Ъ», что нахождение в границах участка водного объекта еще не свидетельствует о невозможности сдачи в аренду такой земли и у AYA Organic Wine есть шансы защититься.

В Крыму земельные споры возникают чаще, чем в других регионах России. Одна из причин, по мнению экспертов, опрошенных «Ъ»,— некачественное проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий после 2014 года.

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