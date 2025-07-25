Лозу возвращают в берега

Винодельческий проект AYA Organic Wine, который может быть связан с крупным российским автодилером Major, рискует потерять более 20 га под Севастополем. Эта земля оказалась под арестом по запросу прокуратуры города, считающей, что она попадает под охранную зону реки Уппы и озера Кучки. В Крыму земельные конфликты возникают чаще, чем в других регионах, в том числе потому, что после интеграции полуострова в РФ была некачественно проведена инвентаризация сельскохозяйственных угодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В начале июля Арбитражный суд Севастополя по запросу прокуратуры города наложил обеспечительные меры на 23,1 га, на которых расположен виноградник «Чоргун», принадлежащий крымскому винодельческому хозяйству AYA Organic Wine. Это следует из материалов дела. Там же указано, что кадастровый инженер ООО «Ритм» в ходе выездного контроля по заявке департамента природных ресурсов и экологии Севастополя установил, что часть арестованного участка попадает в охранную зону водных объектов — реки Уппы и озера Кучки. В прокуратуре Севастополя и AYA Organic Wine на запрос “Ъ” не ответили.

AYA Organic Wine принадлежат винодельческий комплекс в Севастополе, способный хранить 660 тыс. литров вина, а также три виноградника — «Чоргун», «Тенистое», «Кировское». Виноградник «Чоргун» был заложен в 2018 году в селе Родном. Общая его площадь составляет около 18 га, следует из собственных данных компании. Виноградная лоза высажена по бургундской схеме с плотностью 10,4 тыс. лоз на 1 га.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что в Севастополе очень высокая стоимость земли под виноградники. По его оценке, в некоторых случаях она может быть более 15 млн руб. за 1 га.

Виноградник «Чоргун» находится на балансе ООО «ТД М2+», чьи совладельцы в базе СПАРК скрыты. Однако это ООО было учреждено управляющим подмосковным фермерским хозяйством М2 ООО «Шульгино» (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 год). Ферма М2 — проект автодилера Major.

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Требования прокураторы могут быть обоснованы Земельным кодексом РФ, устанавливающим запрет приватизации участков в пределах береговой полосы и где находятся пруды, отмечает старший партнер и гендиректор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По его словам, наложение обеспечительных мер в виде ареста на часть участка представляет собой стандартную процессуальную процедуру в подобных спорах.

Павел Титов, глава «Абрау-Дюрсо», в интервью РБК в июне 2023 года: Все системные крупные активы (в виноделии.— “Ъ”) уже поменяли владельцев, включая приватизацию компаний в Крыму.

Исходя из сложившейся практики споров, само по себе нахождение в границах участка водного объекта не свидетельствует о невозможности предоставления такой земли в аренду, отмечает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. В связи с этим, по оценке эксперта, шансы у ответчика защититься есть.

Земельные споры в Крыму в целом и в Севастополе в частности возникают чаще, чем в других регионах России. После 2014 года многие участки нужно было переоформлять по российским законам, и некоторые владельцы не смогли этого сделать, поясняет господин Мирзоев. Также государство часто оспаривает сомнительную, на его взгляд, приватизацию крымских активов, принадлежавших ранее украинским структурам, добавляет эксперт.

Филипп Терехин отмечает, что в Севастополе некачественно проведенная инвентаризация сельскохозяйственных угодий привела к их учету без топографической привязки территорий.

Информация о ранее учтенных участках вносилась в госкадастр недвижимости без описания их местоположения, поясняет он. По его словам, на текущий момент не размежевана часть участков, имевших координаты границ на публичной кадастровой карте Украины. Проведение полной инвентаризации в Севастополе запланировано на 2025 год, уточняет эксперт.

По мнению Александра Ставцева, Крым остается довольно перспективным для виноделов, так как в республике для них действует большое количество разных дотаций и программ для поддержки инвесторов. Но также есть и риски, отмечает эксперт, из-за расположения полуострова для местных производителей существуют логистические сложности. «Везти продукцию приходится через новые территории — это дорого и долго»,— поясняет он.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова