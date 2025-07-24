Макрон: Франция осенью признает государство Палестина

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готова признать Палестину как страну. Это решение он оформит через генеральную ассамблею ООН в сентябре.

«Наконец, мы должны построить Государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и гарантировать, что, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, оно внесет вклад в безопасность всего Ближнего Востока», — написал господин Макрон в соцсети Х.

Президент Франции также подчеркнул, что сейчас в приоритете для страны — спасти мирное население и оказать масштабную гуманитарную помощь жителям Газы.

В мае этого года Великобритания обсуждала с Францией планы объявить о признании Палестины в начале лета. А в начале апреля о таких планах заявлял господин Макрон.

Боевые действия в Газе снова начались в октябре 2023 года. В январе этого года Израиль и палестинское движение «Хамас» заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца. 18 марта израильская армия вновь ударила по сектору Газа. Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. «Хамас» не согласился на такие условия, после чего ЦАХАЛ продолжил военную операцию в Палестине.