Великобритания обсуждает с Францией план признать Палестину в начале лета

Великобритания обсуждает с Францией планы объявить о признании Палестины уже в начале лета, сообщает The Guardian. Уточняется, что этот шаг может быть приурочен к международной конференции ООН 2–4 июня, посвящённой реализации плана «два государства для двух народов».

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми впервые подтвердил, что Лондон и Париж обсуждают признание государственности Палестины в связи с конференцией, соучредителем которой является Саудовская Аравия.

Газета напомнила, что ранее Дэвид Лэмми заявлял, что условием признания Палестины является полное отстранение ХАМАС от власти в Газе и выезд лидеров движения из автономии.

В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может признать Палестину. «Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами»,— сказал тогда господин Макрон.