Макрон: Франция может признать Палестину государством в июне

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 заявил, что страна может признать государство Палестина в июне.

«Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами»,— сказал господин Макрон.

Ранее главы МИД пяти арабских стран: Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии анонсировали мероприятие, посвященное Палестине. Оно пройдет в июне 2025 года.

По данным на март 2024 года, Палестину признали государством 147 из 193 стран ООН. Ранее три европейские страны — Ирландия, Испания и Норвегия — признали государственность Палестины.