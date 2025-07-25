Кредиты наличными растут в длине

Средняя полная стоимость кредита (ПСК), несмотря на снижение с начала года, в первой декаде июля составляла 32–33% годовых, что выше показателей годовой давности на 6–7 процентных пунктов. Вместе с тем в условиях небольшого оживления розничного кредитования банки увеличивают средний срок кредитов, который превысил 30 месяцев, приблизившись к показателям середины 2024 года. Таким образом, кредитные организации смягчают требования к заемщикам и снижают их долговую нагрузку, чтобы компенсировать жесткие требования ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В первой декаде июля 2025 года средняя полная стоимость кредита (помимо номинальной ставки учитывает и дополнительные расходы) наличными составила 32,8% годовых, опустившись до минимальной отметки с начала года. За это время ставка снизилась почти на 2,5 процентного пункта (п. п.), следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро».

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», по состоянию на 24 июля в топ-20 банков по объему розничного кредитного портфеля ПСК составляла 31,8% годовых.

Причем средняя максимальная граница ПСК составила 38,7% годовых, а средняя минимальная — 24,8% годовых. Вместе с тем средняя ставка по потребительским кредитам, по оценке маркетплейса «Банки.ру», на 24 июля составляла 28,7% годовых.

Однако ставки розничного кредитования пока остаются значительно выше уровня первой половины прошлого года на 6–7 п. п. И в этих условиях наблюдается тенденция на увеличение средних сроков кредитов наличными. Так, в начале июля средний срок превысил 30 месяцев, то есть фактически вернулся к показателям середины прошлого года, следует из данных ОКБ. Согласно статистике кредитного бюро, в начале 2025 года этот показатель был значительно ниже — 22–23 месяца.

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По мнению экспертов, на удлинение сроков влияет в том числе политика банков по смягчению требований к заемщикам. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин указывает, что удлинение сроков кредитования может быть связано «с некоторой активизацией кредитного рынка в ожидании дальнейшего снижения ставок». По его словам, некоторые крупные банки смягчают риск-политики для наращивания выдач и удлиняют сроки кредитов для снижения расчетного значения показателя долговой нагрузки у заемщиков. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев отмечает, что увеличение сроков ссуд при прочих равных условиях снижает ежемесячный платеж заемщика и позволяет банку уменьшить влияние макропруденциальных надбавок на норматив достаточности капитала.

Кроме того, увеличение сроков кредитования делает заемные средства более доступными для граждан, снижая ежемесячную финансовую нагрузку, что в условиях высоких ставок и роста цен стало особенно актуально, обращают внимание эксперты. «Учитывая высокие ставки, потребители не могут позволить себе краткосрочный кредит, так как в этом случае ежемесячный платеж будет внушительный, что побуждает их растягивать срок кредита»,— поясняют аналитики «Банки.ру».

По мнению Анатолия Перфильева, банки в большей степени будут поддерживать положительную динамику потребительского кредитования. По его словам, «после существенного сжатия розничного кредитования рыночные показатели этого сегмента волатильны», поэтому выводы о дальнейшей динамике сроков кредитования можно будет сделать на более длительном горизонте наблюдения. Кроме того, по мнению экспертов, на величину сроков будет влиять в том числе смягчение риск-политик на фоне снижения ключевой ставки. В начале июня Банк России снизил ставку на 1 п. п., до 20%, на ближайшем заседании 25 июля регулятор может сократить ее еще на 1–3 п. п. (см. “Ъ” от 24 июля).

Елена Ванюшина