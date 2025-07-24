Промышленное кондиционирование

Росстат подвел итоги выпуска промышленной продукции за первое полугодие 2025 года. В целом в результате охлаждения экономики рост промпроизводства замедлился до 1,4% в годовом выражении — за счет падения добычи на 2,4% и роста обработки на 4,2%. Положительные показатели обрабатывающего сектора, однако, обеспечивает увеличение выпуска в «специальных» отраслях, преимущественно связанных с ВПК. Выпуск же в гражданской промышленности, отмечают аналитики, перешел к снижению, а в некоторых ключевых из них — «посыпался».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданским отраслям промышленности к середине лета 2025 года приходилось в буквальном смысле бороться за сохранение тепла в условиях охлаждения экономики

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Гражданским отраслям промышленности к середине лета 2025 года приходилось в буквальном смысле бороться за сохранение тепла в условиях охлаждения экономики

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Снижение активности в промышленности, несмотря на формальный положительный результат за первое полугодие в годовом выражении, подтверждает и динамика производства электроэнергии (тесно связана с динамикой выпуска в энергоемких отраслях) — генерация в январе—июне 2025 года снизилась год к году на 1,9%. «На рынках промышленной продукции по состоянию на май уже три месяца наблюдается снижение цен. Это, похоже, видимое проявление кризиса сбыта (плюс, как уже отмечалось, влияние укрепления рубля на динамику цен экспортируемых товаров)»,— фиксировали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в июльском макрообзоре. Между тем Росстат отмечает, что с учетом сезонности выпуск остается выше среднемесячных показателей 2022 года на 10%.

По оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», всего с начала 2022 по май 2025 года накопленный прирост выпуска в обработке с учетом сезонности и календарности составил 21%. Выпуск прочего транспорта вырос в 3,4 раза, электроники и оптики — в 2,1 раза, готовых металлических изделий — в 1,5 раза. Хуже всего оказалась накопленная динамика в производстве автомобилей (минус 47%), обработке древесины (минус 18%) и производстве прочей неметаллической минеральной продукции (минус 11%, в эту категорию входят стройматериалы).

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В июне 2025 года эти тенденции в целом продолжились — с учетом конъюнктурных колебаний. По Росстату в сравнении с маем с учетом сезонности и календарности выпуск в промышленности просел на 1,9% после подскока месяцем ранее на 1,6%. Такие «качели», как отмечают аналитики, обеспечили колебания выпуска военной продукции. По расчетам авторов Telegram-канала «Твердые цифры», в июне к маю с учетом сезонности и календарности добыча вновь привычно снизилась — на 0,2%, тогда как обработка перешла к снижению на 2,4% после роста. В частности, в обработке развернулся выпуск прочего транспорта (минус 26,8%), снижалось производство компьютеров и оптики (на 8,6%) и кожи и изделий из нее (на 4,7%). Рос же выпуск полиграфии (на 3,9%), табака (2,5%) и готовых металлических изделий (2,3%).

К схожим выводам приходят и аналитики ЦМАКП (см. график). Эксперт центра Владимир Сальников отмечает, что с февраля по июнь даже в сопоставлении год к году выпуск в гражданских секторах сжался на 0,9%, а в среднем за пять месяцев — на 1,5%. В июне же, по его словам, в гражданских секторах, «особенно чувствительных к процентной ставке», выпуск «посыпался». Господин Сальников выделяет автопром (минус 13% за май—июнь), производство стройматериалов, особенно цемента, извести и гипса (минус 4,6%) и деревообработку.

Наличие проблем в наблюдаемой части промышленности с начала 2025 года регистрируют и конъюнктурные опросы.

Наиболее актуальный из них, обновленный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН 18 июля, фиксирует усугубление ситуации: индекс промышленного оптимизма все более уверенно уходит ниже минимумов 2016 и 2022 годов — худшие значения этого показателя первой четверти века регистрировались только в 2008–2009 и 2020 годах. Хотя фактические оценки спроса остались отрицательными на уровне июня, негативная динамика продаж и утрата оптимизма планов выпуска увеличивает неудовлетворенность предприятий текущим спросом. В июле доля оценок «ниже нормы» выросла до 61%, также превзойдя кризисные рекорды 2016 и 2020 годов.

Июльские прогнозы продаж не изменились после резкого снижения в июне 2025 года до 35-месячного минимума — таких пессимистичных прогнозов спроса в российской промышленности не было с июля 2022 года. В июле опросы зарегистрировали логичное в условиях охлаждения спроса снижение оптимизма планов выпуска — баланс производственных намерений предприятий впервые с августа 2022 года стал отрицательным. В результате этот показатель российской промышленности оказался хуже аналогичного индикатора промышленности еврозоны.

Владимир Сальников традиционно полагает, что в ближайшем будущем судьба активности инвестиционных и чувствительных к ставке сегментов промышленности зависит от ЦБ. Если регулятор пойдет на существенное смягчение денежно-кредитных условий, в этих сегментах «можно будет увидеть восстановление до конца года», считает он.

Артем Чугунов, Олег Сапожков