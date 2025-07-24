Подрядчиков заставляют перекладывать некачественный асфальт в Воронеже на десятки миллионов

В ходе кампании по ремонту дорог в Воронеже в 2025 году региональные власти уже несколько раз принуждали подрядчиков за свой счет перекладывать участки асфальта, по которым возникали претензии к качеству, сообщили «Ъ-Черноземье» несколько источников в отрасли дорожного строительства и в региональной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, строители уже несколько раз перекладывали асфальт на обеих сторонах движения улицы Ворошилова рядом с центром города. Этот участок входит в крупный тендер на несколько улиц стоимостью 918,1 млн руб., который в апреле выиграло местное ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронянов. Однако, по данным ГИС «Закупки», на Ворошилова господа Агароняны не работают сами — этот участок они передали субподрядчику, местному ООО «Спецдортех» Сергея Соколинского. Стоимость работ по субподряду составляет 172,8 млн руб.

Только по проблемному участку на Ворошилова незапланированные издержки компании господина Соколинского после нескольких перекладок асфальта достигли, по словам источников «Ъ-Черноземье», «рекордных для регионального рынка», по разным оценкам, нескольких десятков миллионов рублей

Ставшие в кампании дорожного ремонта 2025-го особенно высокими требования к качеству работ источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти объясняют «настойчивой позицией» первого вице-губернатора Сергея Трухачева, который курирует сферу.

«Трухачев сначала в рамках рабочих совещаний вежливо просил подчиненных обратить внимание на качество работ в городе, на всех без исключения участках. Затем он стал уже требовать, угрожая дисциплинарными взысканиями. А недавно просто констатировал, что отправил документы в надзорные органы, поэтому проверки по отдельным участкам некачественно отремонтированных дорог могут закончиться возбуждением уголовных дел»,— рассказал один из источников «Ъ-Черноземье» в правительстве региона

Эту же позицию пересказал «Ъ-Черноземье» источник в одной из крупных дорожных компаний области: «Пока больше всего досталось "Спецдортеху". Они, наверное, не сразу поняли, что в этот раз в правительстве не шутят. Никто деньги им платить не разрешит, одними экспертизами вопрос не закрыть. Да и проблем с памятью у Трухачева нет, он постоянно спрашивал с профильного министра и мэра за отремонтированные в городе участки дорог. Сейчас аналогичная ситуация складывается вокруг затянувшегося ремонта улицы Театральной в самом центре».

В пресс-службе правительства Воронежской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, пообещав ответить позднее.

В начале апреля 2025 года ООО «СМУ-90» получило один из крупнейших подрядов на ремонт дорог в Воронеже. Работы требуется выполнить в восемь этапов до 29 августа. Как сообщал мэр Сергей Петрин, подряд предполагает замену покрытия на участках Московского проспекта, улиц Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского, Пятницкого, Платонова, площади Ленина. На улице Плехановской асфальт, по словам мэра, планируют дополнительно обработать «пропиткой» для профилактики повреждений. Уже в конце апреля субподряд на ремонт улицы Ворошилова ООО «СМУ-90» отдало ООО «Спецдортех» Сергея Соколинского.

По данным Rusprofile, ООО «Спецдортех» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 80 тыс. руб. 100% ООО принадлежат Сергею Соколинскому, директором выступает Александр Жирохов. По итогам за 2024 года компания при численности сотрудников в 12 человек получила выручку в 439,3 млн руб. (+82% к 2023-му) и чистую прибыль в 3,9 млн руб. (+17%). По данным ФНС на 10 мая 2025 года, у ООО имеется налоговая задолженность в размере 417 тыс. руб.

Как ранее сообщали в правительстве области, на ремонт дорог в 2025 году выделили рекордные 6 млрд руб. — пополам на областной центр и остальную часть региона. В Воронеже до конца года запланирован ремонт более 60 объектов улично-дорожной сети.

Сергей Калашников