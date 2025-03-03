На ремонт воронежских дорог в 2025 году выделят еще 2 млрд рублей

В Воронежской области финансирование ремонта местных дорог в 2025 году увеличат на 2 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона. Ранее на их обновление было запланировано 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министр дорожной деятельности региона Максим Оськин сообщил, что на сегодня заключено 17 соглашений на 1,2 млрд руб., еще 44 находятся в стадии заключения. Всего с 2018 года на ремонт дорог местного значения было выделено 20,5 млрд руб. В 2023 году на эти цели направили 3,5 млрд руб., а в 2024-м — 5,03 млрд руб.

С 2023 года в регионе не менее 5% субсидий муниципалитеты распределяют на работы, призванные повысить безопасность дорожного движения. В 2025 году на эти цели выделят не менее 200 млн руб. Деньги пойдут на восстановление тротуаров, остановок, освещение, пешеходные переходы, установку и замену дорожных знаков.

В конце февраля в правительстве Воронежской области сообщали, что за ближайшие шесть лет на дорожную деятельность планируют выделить 160 млрд руб., в том числе 24,1 млрд руб. на 2025 год. Эти средства пойдут на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог регионального и муниципального значения.

Егор Якимов