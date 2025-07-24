Reuters: «Хамас» отверг текущий текст соглашения по Газе и предложил правки

Палестинское движение «Хамас» не согласилось принять предложенный посредниками проект соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа и освобождению заложников в текущем варианте. Это следует из комментариев, которые источник в «Хамасе» дал агентству Reuters. По его словам, «Хамас» предлагает его доработать. В числе требований палестинской стороны — иной механизм обмена заключенными и гарантии невозобновления военных действий со стороны Израиля.

«Источник сообщил, что ответ "Хамаса" на последнее предложение о прекращении огня содержит требование о включении пункта, который помешал бы Израилю возобновить войну, если соглашение не будет достигнуто в течение 60-дневного периода перемирия»,— пишет агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, «Хамас» также требует ликвидации Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), предлагает иной механизм обмена заключенными и призывает включить в соглашение пункт о том, что будет гарантироваться бесперебойная работа контрольно-пропускного пунктв «Рафах» в обоих направлениях.

6 июля «Хамас» и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. В минувший понедельник близкое к палестинскому движению агентство Maan сообщило, что стороны могут подписать соглашение уже на этой неделе, максимум — в начале следующей. При этом агентство отмечало, что еще не все пункты согласованы. Сегодня в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от «Хамаса».

О развитии ситуации в зоне палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая