Вместо вывода «Хамас» рискует получить новый ввод

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил радикальную группировку «Хамас» в отказе от мирной сделки. Об этом он заявил 13 июля, подводя итоги своей четырехдневной поездки в США. За последнюю неделю стороны конфликта достигли определенного прогресса на переговорах в Катаре, однако требование израильтян сохранить свои войска как минимум в пяти районах Газы было встречено в штыки руководством «Хамаса». Президент США Дональд Трамп публично говорит о скором заключении соглашения между Израилем и палестинской группировкой, однако родственники заложников, похищенных 7 октября 2023 года, не разделяют этого оптимизма и сомневаются в готовности Нетаньяху идти на компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением после переговоров в Вашингтоне. Премьер сообщил, что израильская сторона полностью приняла тот вариант соглашения с «Хамасом», который продвигала администрация Трампа, и даже одобрила некоторые правки катарских посредников. Однако «Хамас» отверг это предложение, потому что «хочет остаться в Газе», заявил господин Нетаньяху. «Он хочет, чтобы мы ушли, хочет остаться у власти и снова и снова нападать на нас,— пояснил премьер-министр.— Но этому не бывать. Я не позволю этому случиться. Я сделаю все, чтобы вернуть наших заложников домой».

Как заявили источники эмиратского издания The National, Израиль и «Хамас», которые с 6 июля возобновили непрямые переговоры в Катаре, были близки к заключению сделки, однако диалог застопорился из-за требования Израиля сохранить военный контроль как минимум над пятью районами Газы в течение 60-дневного периода прекращения огня.

«Хамас» был готов только на контролируемую израильтянами буферную зону шириной в 1 км вглубь палестинской территории, которая бы проходила между сектором Газа и Израилем.

По большому счету «Хамас» настаивает на том, чтобы Израиль придерживался тех линий отвода войск, которые действовали в рамках первого «режима тишины» (с 19 января по 18 марта 2025 года), уточняют источники катарского издания The Middle East Eye (MEE). По их словам, еще один узел противоречий — это способы распределения гуманитарной помощи палестинцам.

США, которые пытаются продвинуть переговорный процесс между сторонами вооруженного конфликта, предложили отложить обсуждение наиболее спорных пунктов соглашения и сосредоточить внимание на содержании обменных списков, однако в «Хамасе» сочли такую инициативу ловушкой. «Все это делается с целью возложить вину за провал этих переговоров на "Хамас"»,— пояснил один из источников MEE.

Нынешние подходы ЦАХАЛа пока заключаются в поддержании постоянного присутствия в центре крупных населенных пунктов Газы. Такая тактика сопряжена с определенными рисками. По данным Israel Hayom, ЦАХАЛу приказано сохранять бдительность в связи с тем, что «Хамас» предпринимает попытки похищать израильских военнослужащих, действующих в секторе. Об одной из таких попыток группировка заявляла сама.

Общаясь 13 июля с журналистами, Дональд Трамп выразил надежду на то, что прекращение огня между Израилем и «Хамасом» будет достигнуто в течение этой недели.

Однако израильский Форум семей заложников усомнился в том, что Нетаньяху в принципе готов к заключению какой-либо сделки, и обвинил его в саботаже переговорного процесса с «Хамасом». «Премьер-министр снова пытается создать ложное впечатление о недостижимости всеобъемлющего соглашения, а это полностью противоречит воле народа,— говорится в заявлении организации, вокруг которой объединились родственники жертв "черной субботы" 7 октября.— Простой факт заключается в том, что свыше 80% населения хотят соглашения, которое положит конец боевым действиям и вернет всех заложников домой». Отказ от соглашения — это вызов израильскому обществу «ради политического выживания», подчеркнул форум.

В ответ Биньямин Нетаньяху раскритиковал упомянутые социологические исследования, сказав, что они носят манипулятивный характер. «Они не спрашивают: "Хотите ли вы сделку по освобождению похищенных, которая оставляет «Хамас» у власти, чтобы он мог совершать новые похищения, новые вторжения, новые убийства и изнасилования?" Нет. Тогда цифры полностью меняются. Это чистая манипуляция. Нужно делать правильные вещи — настаивать на освобождении заложников и ликвидации "Хамаса". Именно это я и делаю»,— подчеркнул он.

С призывом к «Хамасу» освободить заложников и сдать все свое вооружение обратилась и Палестинская национальная администрация (ПНА), которая контролирует Западный берег реки Иордан. В ходе переговоров с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в Иордании лидер ПНА Махмуд Аббас подчеркнул, что «Хамас» не будет править сектором Газа после завершения 21-месячного вооруженного конфликта. По мнению господина Аббаса, единственным жизнеспособным решением для сектора Газа является полный вывод ЦАХАЛа из сектора и предоставление ПНА возможности взять на себя властные полномочия при поддержке международных посредников.

Но такой вариант вряд ли устроит Израиль, который пока делает ставку на враждебные «Хамасу» отряды палестинского ополчения, сформированные из представителей местных кланов.

Нил Кербелов