Maan: «Хамас» и Израиль подпишут мирное соглашение по Газе в ближайшие дни

Соглашение между палестинским движением «Хамас» и Израилем о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней. Об этом сообщило близкое к палестинскому движению агентство Maan. При этом, по информации агентства, согласованы еще не все детали соглашения.

«Соглашение будет подписано и об этом будет объявлено на этой неделе, максимум — в начале следующей»,— пишет агентство со ссылкой на источники (цитата по ТАСС).

По данным агентства, «Хамас» согласился на установление в секторе Газа режима прекращения огня сроком на 60 дней и передачу израильской стороне 10 заложников в установленный период. Израиль в тот же период обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев и 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года.

18 июля портал El-Watan news сообщал, что стороны договоренности по картам отвода израильских сил после согласия израильской стороны оставить ось Мораг, расположенную в южной части палестинского анклава. До этого агентство Maan указывало, что обновленный план вывода израильских сил из сектора Газа был представлен на непрямых переговорах между конфликтующими сторонами в Дохе.

6 июля «Хамас» и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

Анастасия Домбицкая