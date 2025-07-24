Экс-глава Шахуньи предстанет перед судом из-за некачественного жилья для сирот
Бывший глава городского округа Шахунья Олег Дахно предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему инкриминируют предоставление непригодного для проживания жилья детям-сиротам, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 24 июля 2025 года.
Бывший глава Шахуньи Олег Дахно
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как полагает следствие, в декабре 2024 года чиновник утвердил постановления о предоставлении жилья 12 сиротам без заключения межведомственной комиссии о признании этих помещений пригодными для проживания. В прокуратуре региона уточнили, что позднее госжилинспекция и минсоцполитики установили, что проживать в таком жилье нельзя.
Как писал «Ъ-Приволжье», Олег Дахно досрочно ушел в отставку с 30 июня.
Уголовное дело о некачественном жилье для сирот завели за несколько месяцев до этого. При этом конкретного подозреваемого в СК не называли.