Глава Шахуньи Олег Дахно досрочно ушел в отставку

Совет депутатов городского округа Шахунья в Нижегородской области досрочно прекратил полномочия главы МСУ Олега Дахно. Соответствующее решение депутаты приняли 10 июля, следует из опубликованного документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава городского округа Шахунья Олег Дахно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава городского округа Шахунья Олег Дахно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сами полномочия господина Дахно прекращены с 30 июня в связи с отставкой по собственному желанию. Олег Дахно для комментариев сейчас недоступен.

На официальном сайте муниципалитета данные о главе МСУ пока не обновились. По данным ЕГРЮЛ, 11 июля временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен один из его заместителей — Алексей Смирнов.

Добавим, 11 июля в СКР сообщили, что в центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела из-за домов, построенных для детей-сирот в Шахунье. По предварительным данным, помещения не утеплили, из-за чего зимой в них очень холодно. Также застройщик допустил множество других нарушений. Расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Галина Шамберина