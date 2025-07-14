Глава Шахуньи Олег Дахно досрочно ушел в отставку
Совет депутатов городского округа Шахунья в Нижегородской области досрочно прекратил полномочия главы МСУ Олега Дахно. Соответствующее решение депутаты приняли 10 июля, следует из опубликованного документа.
Бывший глава городского округа Шахунья Олег Дахно
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Сами полномочия господина Дахно прекращены с 30 июня в связи с отставкой по собственному желанию. Олег Дахно для комментариев сейчас недоступен.
На официальном сайте муниципалитета данные о главе МСУ пока не обновились. По данным ЕГРЮЛ, 11 июля временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен один из его заместителей — Алексей Смирнов.
Добавим, 11 июля в СКР сообщили, что в центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела из-за домов, построенных для детей-сирот в Шахунье. По предварительным данным, помещения не утеплили, из-за чего зимой в них очень холодно. Также застройщик допустил множество других нарушений. Расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).