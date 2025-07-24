Матвиенко сообщила о создании «демографического спецназа» в правительстве

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что в правительстве России создали «демографический спецназ». Он займется разработкой программ поддержки для семей, чтобы сделать «семейноцентричность общегосударственным делом» и сохранить в стране «традиционные ценности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Я уже говорила, такой "демографический спецназ" создан в каждом министерстве, ведомстве, правительстве, эта сфера охватила бизнес, высшие учебные заведения, институты гражданского общества и так далее», — сказала госпожа Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенний сессии (цитата по ТАСС).

Она также подчеркнула, что повышение демографии зависит не только от финансовой поддержки населения. Спикер призвала обеспечить всеми необходимыми условиям женщин, который планируют совмещать материнство и работу.

В мае ВЦИОМ сообщил, что Россия переживает «демографическую осень». Для этого сценария характерны старение населения и снижение рождаемости. За этим периодом может последовать как «оттепель», так и «демографическая зима». По словам экспертов ВЦИОМ, наиболее заметные изменения ожидают страну на горизонте ближайших 10–12 лет.