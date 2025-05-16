ВЦИОМ: Россия находится в «демографической осени»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выделил четыре основных демографических сценария в России к 2036 году. По словам аналитиков, ни один из них не является однозначно положительным или отрицательным. В текущем году страна находится в «демографической осени», для которой характерны старение населения и снижение рождаемости.

В качестве первого сценария рассмотрена «демографическая зима». В таких условиях Россия столкнется со спадом рождаемости и старением населения. Необходимый возраст выхода на пенсию может достичь 80 лет. При этом, считают эксперты ВЦИОМа, страну могут ожидать «оттепель» и даже «демографическое лето». «Оттепель» будет сопровождаться увеличением числа рожденных детей на 15% от показателя 2024 года (1,22 млн человек). Это возможно, если социальная политику удастся отделить от демографической.

Самым оптимистичным вариантом считается «демографическое лето», при котором не исключены высокая рождаемость, раннее материнство и распространение долголетия. «Наиболее интересные изменения нас могут ожидать на горизонте ближайших 10-12 лет. Качество жизни, которое сейчас имеют люди в 40-50 лет, может продлеваться до 70-80 лет»,— говорится на сайте центра. Для реализации этого сценария необходим также технологический рывок, включая роботизацию и новые центры развития для «высвободившихся кадров».

О законодательных мерах повышения рождаемости — в материале «Ъ» «Как мать говорю и как бабушка».