FT: за три месяца в Китай были ввезены подсанкционные чипы Nvidia на $1 млрд

Несмотря на санкции США, только за последние три месяца в Китай были ввезены передовые процессоры Nvidia для искусственного интеллекта (ИИ) на сумму не менее $1 млрд. Об этом, ссылаясь на десятки договоров купли-продажи, заявок компаний и несколько человек, непосредственно осведомленных об этих сделках, сообщает Financial Times.

Согласно документам, изученным газетой, самым востребованным и доступным микрочипом Nvidia на черном рынке в Китае стал B200. Он используется американскими технологическими компаниями вроде OpenAI, Google и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) для обучения передовых систем ИИ. Поставки этих чипов в Китай были запрещены администрацией Дональда Трампа.

Nvidia и ранее обвиняли в поставках передовых чипов в Китай, несмотря на санкции США. Но компания настаивает на своей невиновности и утверждает, что никаких доказательств в поддержку этих обвинений нет. А на прошлой неделе глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил, что администрация Трампа вскоре снова разрешит экспорт в Китай чипа H20.

Кирилл Сарханянц