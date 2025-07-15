Nvidia планирует возобновить поставки видеокарт H20 в Китай

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что компания готовится возобновить поставки видеокарт H20 в Китай. Производитель подал заявку на получение новых экспортных лицензий от властей США и получил предварительное одобрение.

«Правительство США заверило Nvidia, что лицензии будут выданы, и Nvidia надеется вскоре начать поставки»,— говорится в заявлении компании.

H20 была разработана Nvidia специально для поставок в Китай. По сравнению с аналогом, продаваемым компанией по всему миру, H20 имеет гораздо более слабые характеристики. Этот графический процессор может использоваться для систем искусственного интеллекта, а потому в апреле правительство США уведомило Nvidia, что для его экспорта необходимо получение лицензии. Тогда же поставки чипа в Китай были прекращены.

США и Китай после многомесячной торговой войны с повышением импортных пошлин в июне наконец заключили сделку. Она предусматривает снижение взаимных таможенных пошлин, возобновление поставок ряда редкоземельных металлов в США и ослабление ограничений на поставку передовых технологий в Китай.

Кирилл Сарханянц