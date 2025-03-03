Сингапур расследует возможные поставки товаров с чипами Nvidia в Китай

Власти Сингапура расследуют возможные нарушения закона и международных санкций при поставке в Китай товаров с новейшими чипами американской компании Nvidia.

Местная полиция уже задержала нескольких человек, которые могут быть причастны к поставкам в Китай серверов Dell Technologies и Super Micro Computer с чипами Nvidia. Их обвиняют в предоставлении заведомо ложной информации поставщикам о конечном пункте назначения серверов. В настоящее время Министерство юстиции Сингапура разбирается, поставлялись ли эти серверы через Сингапур в какие-либо другие страны и не могли ли идти поставки в Китай через Малайзию. Минюст Сингапура уже запросил соответствующую информацию у властей Малайзии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американские власти начали расследование по поводу возможных нелегальных поставок новейших чипов Nvidia в Китай, где они могли использоваться местным стартапом DeepSeek при разработке нашумевшего чат-бота.

Евгений Хвостик