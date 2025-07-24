Россия обеспокоена сокращением торгового оборота с Арменией

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече в Горно-Алтайске обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран, обстановку на Южном Кавказе, участие республики в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Москва обеспокоена снижением торгового оборота между сторонами.

«Конечно, нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами. Обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы ситуация налаживалась»,— сказал Алексей Оверчук журналистам. По его словам, затрагивался и вопрос российских инвестиций в Армению.

Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в Международной экологической конференции, которая пройдет на Алтае с 24 по 26 июля.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Российская сторона называла несовместимым членство республики в ЕС и Евразийском экономическом союзе. При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркивал, что Ереван не планирует выходить из ЕАЭС. Однако в середине июня Никол Пашинян признал, что Армении придется решить, частью какого объединения она будет.

Лусине Баласян