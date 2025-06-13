Пашинян: решение о выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС примет народ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме GLOBSEC 2025 в Праге признал, что республика не сможет сохранить членство в ЕАЭС, если решит присоединиться к Европейскому союзу. Гражданам страны однажды придется решить, частью какого объединения предстоит быть Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Пашинян отметил, что, когда придет время выбирать, решение о вхождении в ЕС должно быть принято гражданами страны. «Конечно, мы понимаем, что мы не можем быть одновременно членами ЕАЭС и ЕС. И очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). Премьер добавил, что Армения нацелена на проведение демократических реформ. Их цель — соответствовать стандартам ЕС.

«Но с другой стороны, у нас нет задачи разорвать отношения с Россией, поскольку мы проводим уравновешивающую и уравновешенную внешнюю политику, и это наша стратегия»,— подчеркнул также господин Пашинян (цитата по пресс-службе премьер-министра).

6 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна сейчас сотрудничает с Брюсселем по вопросу либерализации визового режима и пока не направляла заявку о вступлении в Евросоюз. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что в Москве обеспокоены стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в ЕАЭС.