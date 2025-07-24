«Ъ» узнал, кто дал показания на экс-губернатора Тамбовской области Егорова

Как выяснил «Ъ», в основу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова легли показания экс-главы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. В марте его задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главв ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов

Фото: АО «Газпром газораспределение Тамбов» Экс-главв ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов

Фото: АО «Газпром газораспределение Тамбов»

Источники «Ъ» в региональной власти назвали господина Стефанова близким к Максиму Егорову человеком. Он входил в президиум регионального политического совета «Единой России» и возглавлял штаб общественной поддержки. После задержания его членство в партии было приостановлено.

В конце апреля суд перевел Романа Стефанова под домашний арест. Собеседники «Ъ» в правоохранительных органах объясняли это его активным сотрудничеством со следствием.

Максим Егоров был задержан по делу о коррупции. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение в виде машины, помощи в приобретении квартиры и строительства дома на общую сумму 80 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не сразу взятка строилась».