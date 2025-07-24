Запорожский губернатор наградил генерала Попова за отражение наступления ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил экс-командующего 58-й армией Ивана Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Орден вручен с формулировкой «за мужество, профессионализм и выполнение служебного долга» — за отражение контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

Аналогичные награды получили генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, а также генерал-лейтенант Сергей Нырков. По словам господина Балицкого, российские военнослужащие «проявили мужество, самоотверженность и героизм», а ВСУ понесли большие потери. Кроме того, на улице имени 58 Армии в Мелитополе установят барельеф «в честь великого подвига военнослужащих».

Иван Попов после начала российской военной операции возглавил штаб 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позднее стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора. В июне того же года отчитывался об отражении наступления группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в регионе и выйти к морю.

В апреле 2025-го военный суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Его осудили на пять лет колонии общего режима и лишили воинского звания.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Иван Попов попросился на этап».