Иван Попов попросился на этап

Как стало известно “Ъ”, экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный по обвинению в мошенничестве, ходатайствовал о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции. Он не только готовится к защите, но и активно поддерживает физическую форму, чтобы вернуться в вооруженные силы и отправиться на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Адвокат Сергей Буйновский сообщил “Ъ”, что во Втором западном окружном военном суде (Москва) на утро 25 июля назначено рассмотрение жалоб на приговор бывшему командарму Ивану Попову. Тамбовский гарнизонный военный суд еще в конце апреля этого года признал военного и предпринимателя Сергея Моисеева виновными в хищении (ч. 4 ст. 159 УК) металла, выделенного в Запорожской области на строительство оборонительных сооружений для отражения наступления ВСУ.

По версии следствия, по рапорту генерала Попова армия в 2023 году получила металлоконструкции на 133 млн руб. Использовав часть металла, военные через господина Моисеева реализовали его излишки, а вырученные 103 млн руб. присвоили.

Господин Попов получил пять лет заключения и был лишен звания генерал-майора запаса (ранее его уволили из вооруженных сил), его сообщнику назначили на год меньше.

Господин Моисеев обжаловать приговор не стал. В свою очередь, апелляционные жалобы подали не только представители господина Попова, но даже администрация Запорожской области, признанная в уголовном деле потерпевшей стороной. Представители последней настаивают, что следствие так и не разобралось, был или не был состав преступления. Не установлен даже надлежащий потерпевший. Металл, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал, принадлежал не непосредственно администрации области, а учрежденному ею ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова». Батальон, возможно, и пострадал от действий военных, но это обстоятельство в уголовном деле отражено не было, таким образом, были нарушены права осужденных и потерпевших.

По словам адвоката Буйновского, Иван Попов настаивает на личном участии в судебном заседании, он заявил об этом письменно и устно, но удовлетворение этих просьб остается на усмотрение суда, который вместо доставки осужденного этапом из Тамбова в Москву может ограничиться видео-конференц-связью.

«Суд, думаю, мог бы пойти Попову навстречу и доставить его в зал заседания, чтобы максимально соблюсти его право на защиту!» — сказал “Ъ” адвокат Буйновский.

Защитник отметил, что, находясь в СИЗО Тамбова, Иван Попов активно поддерживает физическую форму, раза в два перевыполняя нормативы по отжиманию и подтягиванию, предусмотренные в вооруженных силах для его возраста — фигуранту 50 лет.

Он по-прежнему рассчитывает вернуться в армию и отправиться на СВО. Ранее в заключении нового контракта Минобороны Ивану Попову отказало, сославшись на то, что для него нет подходящей по статусу должности. В связи с тем что решение суда первой инстанции не вступило в силу, бывший командарм остается генерал-майором.

Николай Сергеев