Действующий раис Татарстана Рустам Минниханов подал документы для участия в сентябрьских выборах главы республики. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ЦИК республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов подал документы о выдвижении на выборы раиса Татарстана

Фото: ЦИК Татарстана Рустам Минниханов подал документы о выдвижении на выборы раиса Татарстана

Фото: ЦИК Татарстана

Сотрудники ЦИК Татарстана проверили документы на соответствие законодательным требованиям. Рустаму Минниханову выдали письменное подтверждение о получении его документов.

Полномочия Рустама Минниханова истекают в сентябре 2025 года, а выборы назначены на 14 сентября. 26 июня партия «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом на выборах. Это решение было принято на региональной партийной конференции, где его поддержали единогласно.

Влас Северин